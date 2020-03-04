倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日開高走高，終場上漲64.63點，漲幅0.57％，收在11,392.35點，櫃買指數表現相對弱勢，終場下跌0.72點，跌幅0.5％，以142.68點作收。

三大法人方面，外資轉買63.06億元，投信續買1.41億元，自營商續賣35.66億元，外資於台指期貨市場上更是持續加碼4,649口多單，累計淨多單部位為26,997口，心態呈現相對謹慎保守。

儘管大陸新增確診病例持續下降，但是境外新增確診病例卻是不斷攀升，於全球擴大延燒，全球股市遭受全面性的打擊，然台股在恐慌性下殺拉回至年線附近後，預期將展開一波絕地大反攻，主要原因有三。

其一，疫情終會消退，需求也只是遞延，並不會消失。其二，當疫情逐步獲得控制後，不僅第二季整體經濟將可望出現「V」型翻轉，快速彈升，連帶全球股市也將出現「報復性」的反彈。

其三，全球央行及政府積極護盤，繼澳洲央行及馬來西亞央行連袂調降一碼基準利率後，美國聯準會（Fed）3日晚間也緊急調降兩碼利率，加上歐美央行購債延至第二季及美國總統川普的減稅計劃，寬鬆貨幣政策再起。

個股方面，本周納入投資組合的倉和，擁營運轉機題材，維持多頭趨勢，儘管股價創下348.5元新高後，呈現高檔震盪整理的走勢，但只要量價不失控，預期後市仍將有望續漲再創新高。

雖然大盤短期仍將處於「年線」附近反覆打底，以消化市場賣壓及等待東風，然若待疫情好轉，甚至完全解除後才進場，績優股早就飆翻天，利空淬煉底部，暴跌隔壁藏著暴利，才是機會。

(工商 )