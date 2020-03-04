華冠投顧分析師吳官隆表示，台股上市上漲、上櫃下跌，以及陸股下跌，台股行情呈現多頭防守，短線指數須表態向上，跌深股有機會轉強反攻，建議投資人耐心等待。

他指出，美國聯準會（Fed）突然宣布降息兩碼，但美股3日反倒大跌，道瓊指數重挫785點、收在25,917點，費半導指數亦下挫3.4％。亞股4日普遍呈現上漲，韓股尤其強勢，陸股則試圖轉強，盤中多空拉鋸激烈，盤勢傾向震盪，下午盤的上證指數跌0.33％，短線關鍵在3,019點附近，周四若能順利站上此區，中線盤勢將會轉強，不妨續抱陸股，來回掌握賺取價差。

台股4日走揚64點、收在11,392點，成交量1,370億元，留有量縮紅棒，盤面不少電子股展開攻勢，蘋概三王中僅大立光收在相對低點，而被動元件及矽晶圓亦持續殺盤。

個股方面，本周納入投資組合的宏達電，4日漲0.2元、收37.65元，5日線支撐位於36.6元，KD指標在67.5繼續往上鉤。本周三上漲縮量，終場收小紅，周四須補量才易延續漲勢。

(工商 )