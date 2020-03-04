運達投顧分析師洪任浚強調，台股的殖利率相當高，有不少個股尚處在低估的位階，尤其美國聯準會（Fed）降息後，將更加突顯台股的價值。個股方面，本周納入投資組合的凡甲，獲利表現優異，本益比低且殖利率高，資金行情來臨，有利其波段走勢。

他表示，台股仍是全球最佳的市場，即使外資今年來已賣超台股逾2,000億元，但這些資金卻未大幅匯出台灣，甚至有更多資金從國外移轉至台灣，熱錢還停泊在銀行裡頭，同時也引發央行的關注。

根據我國的匯率政策，外資來到台灣必須在一周內買股票，央行也會透過道德勸說要求外資進場買股票，後續除非新台幣出現重貶，否則當外資賣的越多，累積的買盤能量就越大，這些資金只是在等時機出手而已。

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）去年每股盈餘（EPS）13.32元，今年預估會成長超過17％，相當於今年的EPS可達16元，依4日的收盤價320.5元計算，本益比僅有20倍。對比目前美國聯邦利率降到1～1.25％之間，投資台積電的收益遠比放在銀行還高，因而吸引國際資金來台布局。

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