鄭凱云在新冠肺炎疫情延燒之際收到朋友來訊，表示有一大型地方醫院的醫護是她的粉絲，醫護人員在防疫時間，工作量大增，並且生活在可能被感染的恐懼中，「他希望我錄一段影片給醫護人員加油打氣，或者錄一段聲音也行。」她立刻錄製短影音為他們打氣，還在粉絲專頁發起「為防疫蒙面英雄加油」活動，希望能利用自己的號召力跟影響力，邀請粉絲們親手寫下打氣小卡，拍照上傳粉絲頁，讓在前線奮戰的醫療人員，感受到民眾的支持跟感謝。

從2007年主持《健康2.0》到現在，她為了能將更多專業且正確地醫療資訊，傳達給觀眾，付出了很多努力，也獲得曾擔任抗SARS時期指揮官的蘇益仁的讚許，她希望於現在這防疫的當口，《健康2.0》可以發揮其正面影響力，給醫療人員力量，並與民眾站在同一陣線，找出更聰明的防疫方式，她樂觀地說：「台灣目前控制得還不錯，但我們還是須步步為營，用更聰明的方式面對病毒，而不是驚慌！」

(中時 )