北市永康街老店哭喊營收掉了8成，還出現店家收攤潮，像是「肥鰻屋」拉起鐵捲門高掛出租布條，「千翔肉乾」租約到期不續約，當地永康國際商圈協進會串聯店家自救，發起85折消費優惠券活動從3月起跑，希望喚回人氣開創內需市場。

由於永康街商圈像來被視為一級戰區，縱使店租金每月上看20多萬元，只要一有釋出的店面常是一搶而空。如今陸續出現空店面，當地店家聞訊紛紛搖頭嘆氣。

記者3月4日實地走訪永康街，過往許多觀光客人潮確實消減許多，店員站在門口高喊「全店XX折」，還有店面掛著「出租」字樣，老字號餐廳也像媒體傾吐營收大掉很難撐。

而本店位於南京東路的「千翔食品」專售肉乾、肉鬆聞名，於永康街的分店將於3月10日也因為租約到期，暫別永康街，並難得推出「全店88折」優惠。店員向顧客說明，永康街來客人潮主要以觀光客居多，這幾年就已有減少之勢，本來就準備房租約到期不續租了，現在再加上疫情威脅，營業困難更上雪上加霜。

知名的「千翔肉乾」也要站別永康街商圈，租約到期未再續約。（圖∕李蕙璇攝）

永康街有地店面掛著出售牌。（圖∕李蕙璇攝）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)