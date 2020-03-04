法務部上月核定新一波檢察首長人事案，並呈報行政院，法務部原定3月3日或4日舉辦交接典禮，但因新冠肺炎疫情持續升溫，行政院忙於各項防疫措施，相關公文暫時擱置，連帶影響10多名檢察首長迄今尚未交接上任新職，因此有法界人士戲稱，就連檢察首長人事也成為這波肺炎疫情「受災戶」。

法務部檢察官人事審議委員會2月21日討論檢察首長人事案，其中，台北地檢署檢察長邢泰釗升任台灣高檢署檢察長，北檢檢察長則由高雄地檢署檢察長周章欽接任。

這波檢察首長人事案，包括高檢署檢察長邢泰釗、台北地檢署檢察長周章欽、新北地檢署檢察長王文德、桃園地檢署檢察長王俊力、新竹地檢署檢察長郭永發、台中地檢署毛有增、南投地檢署張曉雯、雲林地檢署洪家原、台南地檢署葉淑文、高雄地檢署莊榮松、橋頭地檢署洪信旭、屏東地檢署黃謀信、台東地檢署陳松吉、花蓮地檢署俞秀端、澎湖地檢署李嘉明、金門地檢署張云綺、連江地檢署張介欽。

另法務部主祕由台中地檢署檢察長陳宏達接任、法務部檢察司長由台南地檢署檢察長林錦村接任、新北地檢署檢察長朱兆民接任台高檢主任檢察官。

(中時 )