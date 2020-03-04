台商回流話題隨著中美貿易大戰、新型冠狀病毒疫情持續延燒，不少建商看好商辦需求持續搶進七期搶地，而興富發(2542)集團，今年更是動作頻頻，在台中七期砸逾百億搶地，蓋頂級商辦大樓，根據統計光七期釋出的新辦公大樓，今年第一季總銷金額就達500億元案量。

根據商仲業者統計，台中七期單是興富發（西屯區惠民段）、豐邑、聯聚等三棟商辦大樓，總銷金額就高達500億元。其中，豐邑七期河南路、市政路口近2,500坪「新六」土地，目前確定將推出樓高50層的商辦大樓，未來將是七期最高的摩天商辦大樓，總銷金額約250億元，預計今年Q4進場。另外，還有預計年底進場的七期朝富路「聯聚中匯大廈」，總銷金額約125億元。

而興富發建設在七期有三棟已完工商辦大樓，包含「NTC國家商貿中心」、「CBD時代廣場」以及「鼎盛BHW」，目前在台灣大道、環中路口推出的「TOP 1環球經貿中心」預售商辦大樓，總銷逾50億元，市場反應熱絡。

興富發建設指出，近日進補土地庫存待開發完成後疫情早已過去，對於開發商來說，疫情並不會影響獵地計劃，將持續看好台灣房市後市，只要有合理價位，就會繼續進補土地庫存。

近年不少建商看好商辦需求持續搶進七期搶地，但台中精華區的商辦投報率高嗎？市場專家看法兩極。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意認為，中台灣是中小企業重鎮，與台大大型企業相比，辦公需求相對偏弱，以文心路、大雅路、中清路上的舊辦公大樓來看，租金最低只要七期的二分之一，若沒有門面需求，中小企業對於七期辦公大樓的青睞度仍有待商榷。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興表示，受到景氣復甦帶動，七期商辦近年來出現回溫跡象，包括手遊大廠網銀國際也在該區興建企業總部，另外台中商銀、新力旺國際控股集團大樓，也預計2至3年內落成。

沈政興認為，七期商辦規劃管理嚴格，臨近交通要道且轉程方便，附近百貨及飯店林立，完整照料到商務客的需求；相較之下，台中舊有的商辦區交通便利性低，且坪數規劃固定，與現代化的產業型態不相同，漸漸出現不敷使用的情況，因此有不少企業二代會選擇搬遷到七期一帶。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)