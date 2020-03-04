美國聯準會（FED）週二緊急降息，以保護美國這一全球最大經濟體免受新冠肺炎疫情的衝擊。分析師認為，大陸貨幣政策空間將進一步打開，3月份大陸央行大概率繼續降息，這無疑有利債市，對股市的影響則還需要觀察。

聯準會本次降息50個基點（bp），FED主席鮑爾暗示，美國經濟面臨的威脅不會很快減弱。這一決定得到了決策者的一致同意，是聯準會自2008年金融危機最嚴重時期以來首次緊急降息，突顯出聯準會認為快速演變的形勢有多嚴峻。對此，大陸分析師提出對大陸金融影響看法：

中信證券 明明債券研究團隊：

對於大陸貨幣政策而言，聯準會意外降息應對疫情影響，大陸貨幣政策空間進一步打開，3月份國內央行大概率繼續降息。同時今天上午的公開市場操作值得高度關注，考慮到這次降息的突發性，參考08年全球央行聯手穩定市場的經驗，國內央行也可能選擇及時跟進。總的來說，3月份利率將進入新一階段的下行行情，我們認為十年國債到期收益率目標區間為2.4%~2.6%。

華創證券首席宏觀分析師 張瑜：

大陸國內貨幣政策本身就有增量動作的預期。具體上看，基準存款利率調降和定向降准低是符合中期經濟修復的長邏輯需要的，有望三月落地；MLF新作降息和逆回購利率調降更多是應對短期情緒波動的「速效救心丸」，如國內權益後續跌幅不大且疫情不反覆，未必一定急跟美國，FED降息美股走跌的反應更明確了去年央行行長那句話「哪個國家未來有貨幣政策空間，誰更主動和從容」，聯準會的被動窘境已經凸現。

國內債市而言，經濟開始明確搶工等高頻動能修復之前，美債利率陡降，拉高中美息差到160bp，同時國內還有增量貨幣政策動作可以期待，給予了利率債和高收益的波段做多空間，10年期境內國債有望衝擊2.6%低點，但低等級信用危險係數仍高。

江海證券首席經濟學家 屈慶：

雖然FED降息能否緩和海外金融市場的波動具有非常大的不確定性，但對大陸金融市場還是利好，因為：

1、雖然大陸央行一直強調要珍惜貨幣政策正常的空間，但目前疫情在全球範圍內加劇，並可能導致全球經濟下滑壓力加大的背景下，全球主流央行的可能的一致降息行為還是會打開大陸的降息空間。畢竟如果海外經濟不行，大陸的經濟也難以獨善其身。不管是海外需求的下降，產業鏈的融合，海外的風險會對我們的經濟產生壓力。

2、FED降息利好國內的股市和債券。對股市而言，大陸股市是全球的安全資產。此外，節後股市先下跌後反彈，成交量持續高位，表明在目前資金寬鬆的情況下，居民在股市上的配置熱情已經被激發。最後，FED降息也會推升大陸降息的預期，也對股市有利，並肯定也是利於債市。

--粵開證券首席經濟學家 李奇霖/首席固收研究員 鍾林楠：

聯準會現在的降息是救市，是對未來可能出現的壞狀況提前作出應對，讓美國能夠在可能出現的危機中保持相對強勁，保持美股的強勢。

可以預見的是，在聯準會降息後，其他國家將陸續跟隨，不管時間早晚。大陸國內貨幣政策預計也會跟隨下調政策利率，繼續引導LPR下降，修復受衝擊的經濟，在這過程中，利率將繼續保持在低位，交易性的機會仍然存在，但仍需注意保持流動性。形勢越差，挑戰越大，利率越接近2016年的低位，市場做多的疑慮會越多，未來可能出現強勢政策快速修復經濟的可能性也越大。

(中時電子報)