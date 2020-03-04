荖葉草仔粿每日限量60個，常供不應求。（莊哲權攝）

台東園藝治療師邱榆棋，1個多月前「慫恿」母親用海岸山脈採來的野生荖葉打汁後，做成草仔粿，沒有荖葉的辛嗆味，還多了1股清香，吃起來很順口，意外受到消費者喜愛，每天限量60顆，經常供不應求。

70多歲客家媽媽韋秋香，1個月前在女兒邱榆棋說服下，把包檳榔用的荖葉拿來做草仔粿，她將荖葉打成汁後，混在圓糯米、蓬萊米粉中成了綠色的粄糰，再包入乾蘿蔔絲、豆皮等，捏成圓形球狀放在荖葉上，放入蒸籠裡蒸煮，翠綠色的草仔粿，令人食指大動。

黃姓顧客說，用荖葉做成的草仔粿，沒有荖葉的嗆味，反倒有1股清香，而且吃起來很順口，完全沒有違和感。

邱榆棋表示，在傳統民俗藥草中，荖葉顧胃顧肺，為了讓顧客吃得健康，所使用的荖葉是從海岸山脈上採集的野生荖葉，因為媽媽能做的數量有限，每天限量60個，訂單常接不完。

她說，除了荖葉以外，未來也會把店裡推廣的在地青草或是客家民族植物，結合媽媽的好手藝，讓大家吃到不一樣的傳統美食。

(中時 )