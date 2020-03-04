元大期(6023)近期推出的黃金、石油(黑金)雙金差價契約，不僅連結兩檔全球熱門現貨標的，更以低資金的門檻，讓小資族也有機會進行交易。元大期指出，剛出社會的年輕人該怎麼存人生的第一桶金？許多人對於投資理財望之卻步，主要是對於投入資金門檻限制，以及不了解商品的操作方式，近期取得央行核准發行黃金及原油CFD商品，創造小資族也能輕鬆參與貴金屬與能源類大宗商品市場的交易機會。

元大期貨近期推出的黃金、石油(黑金)雙金差價契約，不僅連結兩檔全球熱門現貨標的，更以低資金的門檻，讓小資族也有機會進行交易，最小的交易單位為0.01手，做一組價差交易不到萬元就能參與市場漲跌，比起操作一組制式的期貨契約，少了轉倉風險以及保證金成本，透過分批進場的鋪單策略交易，平均成本也能降低風險，即日起交易還有機會獲得元大獨家純金打造的紀念金幣與杜拜來回機票等多項大獎。

(時報資訊)