香繼光集團旗下金御賞公司代理日本天丼名店「金子半之助」登台邁入第5年，宣布大刀闊斧全面翻新菜單，擷取3個專門店的精華菜單，自原先單一的經典系列一舉擴增為6大系列產品，並祭出聯名繼光香香雞的聯名新品，目標藉此新增至少3成來客。

經營鹹酥雞品牌「繼光香香雞」起家的香繼光集團，2015年透過旗下金御賞公司，將「金子半之助」代理引進台灣，成為該品牌首處進軍的海外據點。目前台灣有5家「金子半之助」、1家「日本橋海鮮丼」，2019年合計營收約近4億元，年增約10％。

金御賞總經理潘麗君指出，金子半之助登台邁入第5年，過去產品設計聚焦於經典天丼進行延伸。然而，台灣餐飲市場競爭激烈，消費者對於新菜色、菜單種類的多元性要求日益強烈，此次花費1年時間，與日本社長金子真也合作開發新菜色。

潘麗君表示，此次金子半之助菜單翻新，擷取日本天丼、天婦羅、稻庭烏龍3個專門店的菜單精華，將原先單一的天丼「經典」系列菜單，一舉擴增為雙饗系列、烏龍麵系列、季節限定系列、以及全新研發的聯名系列等6大系列，並推出5款台灣獨家單品。

其中，全新研發的聯名系列，為首度聯名台灣鹹酥雞品牌「繼光香香雞」，歷時3年討論研發推出跨品牌的「香香雞天丼」，以不同於繼光香香雞的風味及口感，結合金子半之助的密傳醬汁，展現台日雙強的跨界聯名「食」力。

潘麗君表示，金子半之助此次透過傾聽市場建議，與日本團隊共同研發多系列新品，希望透過提供更多元的產品選擇，能獲得台灣市場廣大迴響，未來能持續進行更多嘗試，預計此次菜單更新至少可新增3成來客。

金子半之助台灣5家分店均為商場店，面對新冠肺炎衝擊來客意願，潘麗君坦言2月以來已影響業績達2～3成。面對逆風困境，此次決定如期推出大翻新菜單，並祭出4～8日每店每天前30名顧客2人同行主餐買1送1優惠，力拚透過開源節流並進突圍。

潘麗君表示，今年原定「金子半之助」及「日本橋海鮮丼」各新展1家店，並與日本業者設立合資公司推出新品牌，目標營收年增10～15％。不過，新冠肺炎疫情使營運遭逢明顯衝擊，坦言相關計畫將暫時保留，目前力拚降低營運衝擊、「能不再失血就好」。

(時報資訊)