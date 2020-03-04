國民黨近期對花蓮縣立委傅崐萁是否應重返國民黨，而激起正反兩方的論戰。對於是否支持傅崐萁回黨內，韓粉們就在網路上發起網路投票民調「傅崐萁、金溥聰支持誰，誰應該被淘汰」，投票結果發現，韓粉幾乎一面倒支持傅崐萁。

金溥聰卸任祕書長後，鮮少在政壇上露面， 2月17日他出席國民黨記者會，站出來「反對傅崑萁恢復黨籍」一案，表示傅崐萁若回歸，將對國民黨造成負面的社會觀感和形象。他直言，傅崐萁爭議很多，最大的就是炒股案，在他還是祕書長時，傅崑萁就想要回黨，但黨內有聲音、疑慮，所以被他擋下來了。

對此，有位陳姓韓粉就在臉書社團「謝龍介之友會」發文討論，「傅崐萁、金溥聰支持誰，誰應該被淘汰？」，投票引來許多韓粉留言回復，結果發現，韓粉幾乎一面倒支持傅崐萁。

有位韓粉直言不諱表示，「不要再搞內鬥，民進黨就是希望國民黨不團結，繼續搞批鬥，國民黨怎麼就是學不會」，也有韓粉感嘆「金小刀都已經隱身政壇多年，何苦在國民黨需要重振黨魂之時出來亂」、「他如何舆政績都是第一名的縣長比呢？」。

韓粉在臉書社團發文。（圖／翻攝自臉書社團 謝龍介之友會）

韓粉在臉書社團發文。（圖／翻攝自臉書社團 謝龍介之友會）

(中時電子報)