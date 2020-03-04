新冠肺炎全球爆發以來，包含中港澳、美國、日本、新加坡及跨國科技大廠Google、Twitter等，積極鼓勵員工在家工作。team+互動資通服務的客戶近8成有跨國溝通的需求，這次疫情帶動採購增加3成，為因應客戶需求，介接第三方大廠Tableau，提供行動化防疫戰情智慧儀表版。

互動資通董事長郭承翔指出，從企業營運持續管理(BCM)及危機處理角度而言，企業如何透過IT布署，減少疫情帶來的衝擊及風險，並且讓企業得以運用高效方式持續營運，遠距辦公成為關鍵，由於team+服務的客戶近8成有跨國溝通的需求，對於遠距辦公、健康回報、視訊會議、網路電話等疫情衍生的採購增加3成，需求產業更橫跨高科技製造、零售服務、運輸、金融及醫療院所等。

互動資通指出，此次疫情以人力高度密集，且在大陸設廠的製造業與科技廠首當其衝，為因應大陸官方政策需求，針對進入廠區的員工，皆需提供健康管理回報，以近6萬員工的深圳大廠為例，填寫「防疫承諾書」及「防疫考試」後回傳team+，並且結合「健康自主管理回報」，進行防疫管理。

因應客戶需求，協助IT部門快速處理每天回傳的龐大數據資料，team+介接第三方大廠Tableau，提供行動化防疫戰情智慧儀表版，將相關數據回傳至Tableau視覺化數據分析軟體，透過API串接至team+平台，高層主管即可行動化掌握每日最新防疫數據分析，包括健康管理報表、人力統計、各園區部門的出勤分析、每日產能預估等，確保同仁的健康狀態，更重要的是根據全區人力統計及產能數據，作為產線開立前「機台與人力維持滿載的評估依據」，提早預估未來幾日、甚至幾周的人力是否充足，或調動支援其它產線人力，確保產能與產線的運作正常。

(時報資訊)