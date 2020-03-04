台東縣東河鄉特產的香丁已進入產期，東河鄉農會總幹事廖博民表示，今年受到暖冬影響，口感更香濃，雖然面對新冠肺炎疫情的陰霾，但是1年1度的「香丁節」，仍將於本月20日在信用部廣場舉行，雖然規模比往年略小，但是活動內容不縮水。

廖博民說，東河鄉泰源幽谷獨有的香丁已進入盛產期，目前種植面積約80公頃，因為暖冬，果皮薄又多汁、甜度提升，口味更香濃，特級果1台斤50到60元，今年的香丁節將結合農民節，於20日在信用部廣場舉行，雖因疫情影響活動規模，但是內容不縮水，最受歡迎的「搶搶滾」也會如期舉行。

俗稱香丁的晚崙西亞橙，由於開花到成熟需要14個月，比一般柑橘多了近半年，也是最晚成熟的柑橘，每年2、3月開花，隔年3、4月採收期鄉，可以看到金黃果實和白色花朵2代同堂共生的奇特現象；多汁的果肉及濃郁的香氣，甜中帶點酸的風味，與柳橙及與其他柑桔截然不同。

農委會農糧署東區分署表示，香丁富含維生

素C、B1、鈣、磷及纖維素，選購時以果皮具橙黃色光澤，果型呈廣卵圓形，果實飽滿，用手觸摸有彈性，果蒂未脫落者為佳。

(中時 )