美軍發言人說，周三，美軍對阿富汗南部赫爾曼德省(Helmand)的塔利班武裝分子再次發動空襲，這是自雙方星期六簽署美軍部隊撤離協議以來，再一次的戰火。

路透社報導，美軍在阿富汗的發言人桑尼·萊格特上校(Sonny Leggett)說。攻擊的原因是塔利班武裝分子「正在準備襲擊阿富汗國家安全部隊的檢查站」，因此「這是一次防禦性打擊，阻止了塔利班的襲擊活動。」

塔利班在前一天表示，部分停火協議已告結束，會恢復所有襲擊行動，原因之一是喀布爾政府不願拿5000名塔利班囚犯，交換1000名阿富汗戰俘與被綁架者。

阿富汗國家安全委員會辦公室說，自星期六，塔利班已經對阿富汗進行了至少76起襲擊事件,，南部的坎達哈省(Kandahar)就造成2名政府軍士兵喪生，洛迦省(Logar)也有5名安全部隊成員遇害，而最嚴重的襲擊在昆都士(Kunduz)，據該地區阿富汗陸軍營指揮官馬舒克·科希斯塔尼中校(Mashuq Kohistani)說，週三凌晨，塔利班的精銳紅色部隊從幾個方向衝進了阿富汗陸軍的前哨，殺死了至少15名阿富汗士兵。

一位不願透露姓名的阿富汗安全高級官員說，現在阿富汗部隊沒有恢復對塔利班發動進攻型特種行動，但仍處於積極防禦狀態。

(中時電子報)