因應新冠肺炎疫情發展，台北捷運公司啟動行車、站務及維修等第一線人員分組值勤，並完成異地辦公計畫，依業務支援性質分散在不同建物辦公，且完成主管視訊設備設置，改採視訊進行會議；另外，北捷指出，終點站除原有清潔人員外，每班再增派1人，讓清潔人員有足夠的休息時間。

捷運屬人潮眾多公共場域，北捷特別把「消毒」工作列為重點清潔項目，為體恤清潔人員，也調整工作內容包含減少清潔領班巡視車站數量，淡水、大安、頂埔、南港展覽館（文湖線及板南線）、新店、南勢角等端點站列車消毒工作，自即日起，除原有清潔人員之外，每班再增派1人，使每人每小時休息時間由15分鐘增加為20分鐘，每天計有超過百名清潔人員於端點站肩負列車消毒任務。

防疫零死角，捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所清潔人員，每日均全副武裝，每4小時擦拭自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕等公共設備，每個細節都不放過；捷運電聯車每天出車前及每8小時於端點站短暫停留期間，均以最快的速度，完成拉環、扶手等設備消毒1次。

北捷呼籲，旅客如有發燒、咳嗽等不適症狀，請在家休息或儘速就醫，如感冒或身體不適請配戴口罩搭乘捷運，平時勤洗手，做好個人防護。

(中時 )