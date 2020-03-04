基隆市議員童子瑋於4日上午前往成功國中籃球場辦理會勘，基隆因為多雨關係，風雨籃球場就是籃球愛好者最需要的運動空間，但過去校園管理及配套措施並沒有妥善規劃，童子瑋特別邀請教育處、民政處及學校共同商討開放風雨籃球場配套措施。

童子瑋表示，過去校方無法開放球場，是因為籃球場緊鄰校舍空間，假日開放擔心校園安全及環境不易維護，雖然假日校門沒有開放，仍然有許多朋友爬牆進入球場，校方基於敦親睦鄰的精神，也就默許大家使用，他進一步指出，市中心沒有風雨球場，最近的就是成功國中，很多球友共同的記憶就是爬牆進入校園打球，這樣的行為確實不妥也危險，適度的開放校園運動空間是有必要的，在如何顧及校園安全及公眾利益下取得平衡，這是他非常在意的事情。

童子瑋說，能開放真的很感謝教育處及校方，針對這30幾年的老問題提出解決方案，目前朝向假日白天時段開放球場，並在球場與校舍緊鄰處，裝設安全防護網區隔空間，也會增設小型資源回收桶，希望所有球友在共享空間之時，也一起維護校園整潔環境，初步規劃最快可望在4月份完成。

(中時 )