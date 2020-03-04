營建股「股王」華固建設（2548）今（4）日公布自結二月營收數，受惠台北市天母指標頂級豪宅在年初農曆年前就開出大紅盤，一口氣成交2戶所賜，二月認列，衝高單月營收達4.65億元，比去年同期激增1.48倍；累計前二月營收共8.57億元，比去年同期成長22.81％。

華固今天公布自結今年二月營收，單月4.65億元，和上個月的3.92億元相較，增加7331萬2000元，較上月增加18.7％，和2019年同月的1.87億元相較，增加2.78億元，較去年同月增加148.23％。

華固建設總經理洪嘉昇表示，二月營收認列的主要來源，是「天鑄」在一月農曆連假前就順利成交，年初即開出紅盤，因此衝高二月營收。

華固累計今年前二月營收達8.57億元，和2019年同期的6.98億元相較，增加1.59億元，較2019年同期增加22.81％。

(工商 )