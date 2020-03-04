社團法人高雄市會計師公會，結合建築師、律師，與高雄女中攜手，開設創新的「微課程」，4日開課，要結合理實務與理論，向下扎根到高中職。

高雄市會計師公會理事長張益順4日指出，高雄會計師公會公會行之多年的「向下扎根、職涯介紹」推廣活動，希望藉由這次與高雄女中合作，開設的「微課程」，讓學生更能深入了解瞭解會計師執業與社會百態，讓同學有機會發掘自己的未來志向，使優秀人才及早定向，加入會計師的行列。

高雄市會計師公會107年度起，即與高雄市各高中職指標學校合作，舉辦「向下扎根、職涯介紹」活動，高雄市會計師公會監事方怡璇會計師說，此次創新開設的「微課程」一定可讓孩子學得精彩，學得不一樣。

張益順說，高雄市會計師公會107年度起，即與高雄市各高中職指標學校合作，舉辦「向下扎根、職涯介紹」活動，為了因應108學度新課綱的實施，會計師、律師、建築師等3大公會，更義不容辭，由各公會派出菁英中的產業界師資，全力支持新課綱。

此次新創的「微課程」，讓學生以多元選擇方式，體驗學習，有別於以往18週的教學時間，特別設計6週為一期，共3期的微課程，藉由多彩多元的課程內容，除了讓學生展現自主學習能力，更期待能開闊年輕學子的視野。

高雄女中校長林香吟說，12年國教課綱，重視學生多元展能，適性發展，感謝3大公會可以支援高中課程，相信對於學生認識社會，將大有助益。

有鑑於鼓勵年輕創業的社會風氣，3大公會與雄女合作、開設的「微課程」，特別設計「成為大創業家的第一步／基礎篇」，希望讓同學知道創業是什麼？要如何踏出第一步？創業所需的基本技能？且在創業過程中，所必須知道的權利與義務。

(工商 )