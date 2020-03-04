舞台劇《偽婚男女》前年演出創下高票房及好口碑，今年4月將在台北城市舞台加演，主持人吳怡霈邀請劇中飾演母女的楊麗音及王樂妍到《POP有夠靚》接受專訪。楊麗音和王琄2位實力派演員在劇中同台飆戲，楊麗音比喻跟王琄對戲像打乒乓球，「我殺球她又會殺回來，很過癮」，她大讚與王琄合作彼此都很舒服又放心，下秒更語出驚人表示「如果我們做愛會很舒服」，豪爽發言笑翻眾人，吳怡霈更笑說「支持中年婦女找到更適合自己的下一春」。

王樂妍指楊麗音和王琄「雙后氣場很強」，第一次讀本就感受到2位姐的實力，「我想說死定了，還要演嗎？」尤其王樂妍在《偽婚男女》是第1次挑戰舞台劇，她坦言雖然有10年電視劇經驗，在舞台劇卻完全打掉重練，「甚至一度覺得我不會演戲了」，一開始在舞台上連走位都做不好，「那時真的感覺很慌」。

王樂妍透露排戲時從楊麗音身上學到許多，「不要看麗音姐外表很霸氣，她其實非常溫暖」，私下聊天時也大方傳授經驗，讓王樂妍十分感激「真的像媽媽一樣溫暖！」楊麗音在一旁則害羞說「我是嘮叨啦！」王樂妍說自己後來真的把楊麗音當媽，「麗音姐不需要做什麼，她摸著我的手就很有感覺」，更笑稱楊麗音一握她的手瞬間經驗值破表，「感覺可以直接上台了」。

楊麗音演戲多年媽媽形象深植人心，她笑說「當演員最好的事是能把人生的不圓滿在戲劇中完成」，在螢光幕她常演強勢媽媽，「但在我們家我是最弱勢的」，笑稱連小學六年級的女兒都可以使喚她。《偽婚男女》將於4月3日起連續3天在台北城市舞台加演，由王琄、楊麗音、唐振剛、王樂妍、趙逸嵐、福地祐介、李德筠等人領銜主演，購票可洽兩廳院售票系統，更多幕後故事請鎖定3月8日下午5點由吳怡霈主持的《POP有夠靚》。

王樂妍（右）形容楊麗音（我）外表霸氣、實際上非常溫暖。（POP Radio提供）

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