新冠肺炎疫情延燒，最辛苦的莫過於第一線醫療人員，經濟部也為了讓他們沒有後顧之憂，努力讓口罩生產線到達每日1千萬片的標準，而此外還有防護衣、隔離衣也都是相當重要的醫療資源，經濟部徵招6家紡織廠來幫助製造，預計在本月中能夠生產1百萬件隔離衣。

經濟部在臉書表示「前線的防疫戰士需要裝備，後勤的經濟部來協助製造」，因此徵招了6家紡織廠商組成「國家隊」，成員分別為台南企業、神采、儒鴻、聚陽、台覲等，希望能夠在3月中旬時提供衛福部1百萬件隔離衣。

防護衣與隔離衣不同，防護衣比隔離衣多出一層PE膜，能夠防止血液、病毒滲透，而以往國內防護衣跟醫療級口罩一樣都需要仰賴進口，不過因為新冠肺炎疫情的關係，導致各國自顧不暇，所以台灣也只能靠自己。

聚陽董事長周理平表示，目前國內已經有產線能夠一條龍進行生產，更喊話生產力沒有問題，並且表示投入的人力、設備成本沒有上限，生產的產品將先以台灣國內的需求為主。

防護衣部分，原物料方面將向國外進口，國內則有南六負責提供原料，並由恆儀公司來製造，國軍也將提供人力來幫忙生產，會陸續交付10萬件防護衣，來幫助第一線醫療人員防疫。

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(中時電子報)