攀登能高─安東軍山縱走的前哨站天池山莊，每年約有1萬5000人入住；由於山莊已有漏水、損壞情形，南投林管處將進行整修，因此，從5月1日到8月10日，暫停受理民眾申請山莊位及大營位，僅剩19個小營位提供宿營。

天池山莊在登山界有五星級的山莊之譽，也是攀登奇萊連峰、南華山，及能高安東軍縱走線的重要住宿場所，天池山莊有88個床位，每到旺季假日一位難求，1天甚至有800多人申請，要抽籤看運氣；周邊有大營位（8人帳篷）3處、小營位（6人帳篷）19處，可容納138人宿營。

南投林管處指出，天池山莊在2013年完成新建後迄今，部分設施有損壞、漏水、管線破裂等，因此，將進行建築物外牆防護、2樓防漏、汙水處理等整修工程，預計5月開工，希望趕在今年10月登山旺季前完工，提升住宿品質，為山友提供更優質的服務。

南投林管處提醒山友，天池山莊暫停申請床位及大營位後，山友必須背帳篷上山，對體力、負重力是很大考驗，必須評估自身能力與經驗，提前規畫安全行程。

(中時 )