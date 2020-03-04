新竹市政府4日召開109年第1次廉政會報暨安全維護會報。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府4日召開109年第1次廉政會報暨安全維護會報，由祕書長陳章賢主持。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府4日召開109年第1次廉政會報暨安全維護會報，由祕書長陳章賢主持，此次會報除報告廉政工作及安全維謢工作執行成效外，政風處也就「透明晶質獎試辦作業」進行專題報告，會中同時辦理108年度公職人員財產申報實質審查及前後年度申報財產比對公開抽籤。

祕書長陳章賢對於廉政工作執行成效給予高度肯定，會中也對於專題報告及提案事項內容提出熱烈討論，尤其是「透明晶質獎」部分，對於參與試辦的市警察局、稅務局、環保局及祕書單位政風處均給予鼓勵。

另，關於提案機關配合司法單位調卷應知會政風單位並製作書面紀錄併卷備查，同時加強辦理資安稽核或公職人員自行迴避應辦理書面通知等提案，因都是為了站在保護公務人員角度，讓廉政工作更加精進落實，因此獲所有委員同意通過。

此外，為落實陽光法案公職人員財產申報，期許公職人員清廉自持，藉由義務人誠實申報財產，及政風處審查有無財產異常增加等情事，遏阻可能涉及的不法或貪瀆行為，會中同時就市府及所屬496位申報義務人，特別採電腦隨機亂數取樣，今天也抽出50人辦理實質審查，再從50人中抽出3人進行前後年度財產比對，中籤名單公布於市府政風處網站。

陳章賢強調，執行公務不僅只是不貪，還要有膽識，膽識首重了解法令規定、謹守行政程序，核實採購結算，並注意飲宴應酬的分際，才能勇於任事，替民眾謀求福祉，建立有效能的行政機制，贏得全體市民的信賴與支持。

(中時 )