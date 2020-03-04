南韓新冠肺炎疫情嚴峻，北韓雖然宣稱沒有確診案例，但對於口罩一樣需求孔急。

據南韓《中央日報》引述專門報導北韓新聞的南韓網站「Daily NK」（每日朝鮮）在3日的報導，指出北韓軍方從大陸走私南韓製口罩，重新包裝後再帶回北韓。

每日朝鮮指稱，負責走私的是北韓最高軍事行政機構─人民武力省，下轄的貿易機構金鳳石英公司。據報導，該公司3月1日凌晨自新義州海關走私，平壤當局「要求大陸供應商提供南韓產品，對方因此提供韓製防沙塵口罩」。

由於新冠肺炎疫情1月爆發後，北韓當局便封鎖與陸、俄的邊境，關閉海關。每日朝鮮推斷，倘若北韓從海關走私口罩，其中應該有政府勢力介入。

每日朝鮮更引述消息人士談話指，北韓接收到口罩後，在海關倉庫「拆掉所有韓國商標，換成朝鮮式包裝」，「附近駐地40多名女兵加入重新包裝行列。」報導並未說明口罩走私數量，但據透露，這批假北韓口罩主要被送往部隊。

(中時 )