桃園市47歲吳姓男子去年5月和何姓妻子因是否再度離婚、房子歸屬發生爭執，吳男氣憤之下，勒頸導致妻子昏迷，送醫後不治。法院認為吳男不顧曾為結縭的配偶關係，未理性溝通，判決13年徒刑，可上訴。

法院審理，吳姓男子2009年和何姓妻子協議離婚，因吳再娶，去年妻子4月打官司，以2名證人是他們自行刻印所蓋、代簽，確定2人婚姻關係存在，5月3日吳男就和妻子同居。

5月5日吳男在睡覺時，妻子又與吳男因為離婚、房產歸屬等問題發生爭吵。吳男供稱，因為需要休息，但妻子不斷用腳踢他，才會想要壓制她。妻子遭勒頸後昏迷，吳男倒頭就睡，醒來發現妻子仍倒在地上，趕緊送醫仍不治。

法院認為，吳男未與妻子理性溝通，僅因為夫妻間的衝突，就萌生殺害被害人的想法，不顧曾經和被害人是結縭的配偶關係，造成家屬，還有1名未成年的子女無可彌補的傷働，因此判決13年有期徒刑，可上訴。

吳男及家屬4日聆聽判決，因吳男仍在羈押，4日也舉辦延押庭，吳男說，犯下這樣的事情，自己相當懊悔。法官宣判時，吳男家屬也拜託法官，能讓吳男交保。家屬說，雙方已經達成和解，也願意放下傷痕。

(中時 )