苗栗縣政府「食農遊苗栗、留影存記憶」攝影競賽，透過鏡頭捕捉苗栗獨有的農村樣貌與人文風情，縣長徐耀昌4日頒獎表揚得獎者。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

「食農遊苗栗、留影存記憶」攝影競賽優勝作品「採菊忙」。攝影者范整國捕捉農民辛勤模樣，拍下充滿農村景色與人文風情的照片。（苗栗縣政府農業處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府致力推動休閒農業體驗與推廣，去年9月辦理「食農遊苗栗、留影存記憶」攝影競賽，為期3個月期間，邀請民眾捕捉苗栗獨有的農村樣貌與人文風情。4日縣長徐耀昌頒獎，讚許得獎人用相機發掘出的苗栗之美。

農業處長陳錦俊表示，食農遊苗栗攝影競賽去年徵得154件作品，今年邀請專業人士組成評審團，依據作品主題內容、意境表達、攝影技巧、創作理念等進行評分，選出16幅得獎作品，將成為行銷苗栗農村之美的最佳媒介。

4日徐耀昌與縣議員鄭碧玉、余文忠、楊明燁、孫素娥、許櫻萍、徐筱菁及苗栗縣休閒農業發展協會理事長溫振西等人，頒發獎金、獎狀給優秀得獎者。

農業處指出，推動休閒農業體驗與推廣，透過攝影比賽，捕捉農村樣貌與人文風情，透過照片訴說動人故事，行銷苗栗之美。64歲的范整國以作品「採菊忙」，在食農遊苗栗攝影比賽榮獲第1名，獲頒獎金3萬元。范整國平時熱愛攝影，常在攝影比賽中得獎，「採菊忙」則是他在無意中發現的季節限定版苗栗美景。

他說，陪同太太回獅潭娘家，回程時在東西向快速道路上看到農婦正忙於採菊，而杭菊盛開時節農忙採收景象為季節限定版，可遇不可求，找尋好幾個角度，才用單眼廣角鏡頭拍下。畫面中不同菊田色塊，及山巒疊翠的美麗景緻，色彩豐富農村景色搭配農民採收，展現出苗栗的自然風景與人文風情。

(中時 )