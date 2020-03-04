美國聯準會降息2碼、韓國政府提撥98億美元額外預算，各國政府接力透過不同公開操作工具，就為了救援受病毒打擊的經濟，惠譽（Fitch Ratings）環球主權評等主管麥克名（James McCormack）今（4）日指出，公共財政始終是主權評等組合中最弱的一環，從G7國家情況來看，可動用的財政空間幾乎沒有了，現在還要進一步應付這波抗疫的龐大公共支出。

惠譽在上周已先行發布，新冠疫情對亞太區的信用條件帶來實質影響，報告重點在於「這個流行病的持續時間更長了」，今天再度由最高主管發布示警，呼籲各國政府多加考量自己的能力，三思而後行，。

經濟研究團隊指出，原先預估的第一季疫情受到控制，現在連中國大陸都要延到第二季，隨後的復甦勢將被推遲，大量企業倒閉和失業人數上升，意味著經濟要花更長的時間才能恢復到以前的成長路徑，各國政府急於祭出對策，動用額外財政預算、央行降息等一再被拿出來，最終肯定會衝擊到主權評等的信用違約能力，以及連帶波及的銀行業財務實力評等、抵禦壞帳風險的能力。

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