國內空調市場龍頭大廠台灣日立江森自控空調設備販賣無懼於新冠肺炎疫情，今（4）日依原定計畫發表日立第1款內建雲端智慧控手機APP功能的凍結洗淨家用空調搶市，以及推出6-18公升的日立清淨除濕機。

台灣日立江森自控指出，各品牌空調以往都是強調清潔濾網的灰塵及細菌，台灣日立江森這次引進日立獨家技術的凍結洗淨就是急速冷卻空調機內的熱交換器至零度以下，讓附著在濾網的灰塵、黴菌及油汙等汙垢利用解凍水流帶走，再利用送風運轉乾燥機體內部。

台灣日立江森自控總經理張簡敏杰表示，去年日立家用空調在台銷售台數超過30萬台，今年以凍結洗淨功能及內建手機APP遠端智慧遙控的日立尊榮型家用空調為銷售主力，其中凍結洗淨功能，主要是強調可自動洗淨熱交換器，考量今年市場買氣受到疫情影響，台灣整體空調市場以室外機計算約100～110萬台，全年銷售營業額目標年成長5％～10％，但因採加值不加價銷售策略，獲利目標與去年持平。

張簡敏杰指出，台灣日立從1981年開始銷售從日本進口的日立空氣清淨機，今年邁入第40個年頭，今年主推清淨型的空氣除濕機，兼具空氣清淨及除濕雙功能。

(工商 )