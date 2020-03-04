吳姍儒（Sandy）去年剛奪下金鐘獎最佳主持人，近日除出版新書《我的存在本來就值得青睞》，又在粉專公布全新代言美照，臉頰閃閃發光，白皙嫩肌吹彈可破，被粉絲直呼是侯佩岑接班人，對此她不改俏皮風格幽默表示：「可惜我的肌膚底子沒有像到女神，是女鬼！我連沾到灰塵都會大過敏，整張臉花到連我媽都不認得。」

Sandy更稱，曾因錯誤保養方式導致過度刺激肌膚，才會變成現在的敏感肌，此後她對保養品的挑選格外嚴格，只使用成分天然、不含酒精、礦物油的產品。被問到家裡誰最會保養時，她更驕傲直說：「就是我！2個妹妹買保養品之前，都要先徵詢我的認可，有時候我在忙很晚才回訊息，發現她們居然把結帳頁面開著，等我回ok才敢下單。」

工作滿檔經常錄影加班到半夜，Sandy仍舊保有好膚質，完全看不出毛孔，她笑說：「我拿金鐘獎時，很多人訝異怎麼是個小丫頭得獎，原來他們以為我才20，但其實我已經要30了，肌膚真的是最能藏年齡的地方。」談到日常保養方式，她不藏私分享，「我的保養很簡單，只有3步驟，首先用化妝水打底、再用精華液加強、最後用乳霜鎖水。」其中她最重視化妝水，因為是開啟後續保養成敗關鍵的第一步。

(中時 )