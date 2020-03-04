全球新冠肺炎疫情未止，電池模組廠-順達科(3211)保守看待今年營運，順達董事長鍾聰明表示，上半年受疫情影響不小，預估第2季逐漸恢復正常，不過今年營收及獲利不會比去年好，公司積極佈局動能及儲能非IT領域，希望3年後非IT產品佔營收比重達15%到20%。

順達今天下午舉行法說會，由董事長鍾聰明、總經理許諸靜等公司高層主管親自出席主持，順達主要產品為NB及平板電腦電池組，約佔公司營收逾90%，由於IT產業競爭激烈，近幾年公司亦努力往非IT產品佈局，包括：動能電池的電動摩托車/電動自行車、儲能相關的伺服器不斷電系統、BBU等，以及居家儲能系統等。

許諸靜表示，今年大環境對PC產業沒有好消息，原本預估2020年NB全球銷售量與2019年差異不大，受到新冠肺炎疫情影響，現在看起來會下修，不過領導品牌廠大者恆大，而平板電腦被NB及智慧型手機夾殺將呈現緩慢負成長，公司近幾年努力開發非IT產品，包括動能及儲能兩大市場，其中動能部分，公司以電動自行車/電動摩托車及移動載具為主，目前電動自行車偏重在300瓦、500瓦到2K瓦，合作廠商有歐洲、美系及大陸客戶，亦有與終端品牌廠合作；儲能方面分為兩部分，一是伺服器的BBU及UPS，產品從150瓦到3000多瓦，客戶為美系客戶，現已在出貨，至於居家型儲能電池系統技術門檻要求較高，包括：防水、BMS等，公司與歐洲客戶合作開發中，預估今年有機會出貨。

去年非IT產品佔順達營收比重不到兩位數，許諸靜表示，公司希望今年非IT產品佔比能往兩位數靠近，並在3年左右達到佔比15%到20%。

受到大陸廠區因新冠肺炎延後復工及客戶訂單下滑影響，順達前2月合併營收為13.28億元，年減42.87%，鍾聰明坦言，第1季不樂觀，可能會虧損，不過順達大陸廠區3月復工率已達80%到90%，預估3月起將逐步恢復正常。

鍾聰明表示，第2季有機會回到穩定狀況，但很難追回第1季，下半年會賺錢，不過一切還是要疫情能穩定控制。

(時報資訊)