鄉林(5531)集團董事長賴正鎰今天說，近期不少台商不僅延遲回大陸的時間，建商也把Q1要推案的新案紛紛延後往Q2或下半年推出，鄉林今年將在大陸推出總銷台幣250億元成都住宅案，Q2將有第一期釋出。另外在新北及台中也各準備好，總銷超過110億元的3個新案，伺機推出。

賴正鎰表示，可能是大家在家悶太久，日前的228連續假期，大家都一窩蜂的出遊，包括日月潭也是遊客爆滿，而僅有96個房間的涵碧樓，也因為視野開闊，每間房間都是面湖，不僅可放鬆近月來的緊張氣氛，也可遠離人潮好好度假，所以早在兩周前就被預訂客滿。

賴正鎰今天說，淡水紅樹林新成屋「鄉林山海匯」及北投區「鄉林玉川」，最近來客數湧現，228三天連假，鄉林山海匯就有28組來客，較先前假日多3成，成交3戶；高綠覆率的養生宅「鄉林玉川」也售出1戶，連正對士林官邸萬坪公園的「士林官邸」高端商辦也出現5組有意承租的業主賞屋。

鄉林不動產研究室表示，房市今年首季逢新冠肺炎病毒衝擊，一般認為總體表現上房屋交易會產生延遲與觀望，但其實好建案的賞屋、詢問度仍不減，甚至於農曆年後的2月份買氣大噴發，因為工作天數長，全台六大都會區不動產交易都明顯往上推升。

其中，桃園和台中年增幅都在七成以上；台北市年增64.7%、台南市年增46.3%、新北市年增38.8%，高雄市年增也達33.4%，對照金聯中心所公布去(108)年Q4數據，全國房貸平均利率僅1.73%，創近10年來單季新低，申貸件數4萬3905件，創下2015年以來新高紀錄，顯示買房熱度不減。

(時報資訊)