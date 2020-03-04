台股「千」金信驊(5274)今(4)日舉辦法人說明會，2019年持續賺進2個股本，展望2020年，信驊因主要是ODM工廠，並沒有直接對消費市場，故首季仍舊看好營收會有兩位數季成長，由於自美中貿易戰爆發以來，許多伺服器客戶就遷離大陸，移轉到墨西哥或是台灣，估計目前大陸市場營收佔比約25%。

信驊2019年第四季稅後純益2.32億元，季減0.43%，年增率為36.5%，每股純益6.82元，單季毛利率達62.5%；累計2019年全年合併營收24.84億元、年增15.36%，稅後淨利8.31億元，年增21.13%，每股獲利為24.39元，延續2018年持續賺進2個股本，全年毛利率為63.2%，也為公司全年毛利率首度站上「6」字頭大關。

董事長林鴻明表示，其實從去年貿易戰開始，伺服器很多客戶就遷離大陸，去年下半年ODM客戶大多都已經完成遷移，主要有遷到墨西哥和台灣，現在留在大陸的伺服器廠商相對是少的，目前大陸市場佔比信驊營收約25%，但因為信驊主要客戶是主要是ODM工廠，並沒有直接對消費市場，故無法很精確的估算。

信驊主力瞄準在伺服器市場、Cupola360(360度影像專用處理晶片)和BMC(伺服器遠端管理晶片)，今年除雲端市場持續成長，長期也是很看Cupola360的發展，至於BMC方面，去年佔比信驊營收是7%，今年因為營收規模會成長，故佔比應該還是和去年差不多，但實質營收貢獻數字有機會挑戰1成的成長，長線還是朝向佔比營收20%為目標努力，儘管面對AMD(超微)和英特爾的競爭，其實對信驊是沒有差別的，因為都同樣出貨，今年全年營收預計會有約兩位數成長，其實預估還是偏保守，畢竟還是要考慮眾多不確定因素。

林鴻明表示，就目前訂單狀況來說，由1月和2月的營收來看，第一季已經看很清楚，整體仍相當穩定，營收會有雙位數季成長，第二季的狀況還是要再看。

(時報資訊)