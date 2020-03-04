全球受新冠疫情影響，風險性資產波動加大，而生技醫療指數因去年第四季漲多，也加入整理之列，但富蘭克林華美投信和保德信投信都認為，生技醫療產業中長線看好，且許多次產業相關族群，短中長期具不同的發揮空間，宜納入投資組合。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，全球生物科技公司創新藥研發持續，具有高度競爭力藥品研發公司不受藥價下跌影響，整體營收還優於市場預期。如禮來藥廠(Eli Lilly)為例，2019年藥品均價下跌3%，但整體藥品銷售量增加5%，銷售量增加彌補了藥價的下跌，去年該公司營業收入由前年26.3%上升至27.2%。

富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，這波疫情後續發展，仍須觀察中國美國等區域後續的控制情況，投資人不應過於恐慌，反而建議趁低點可以開始分批布局，由此疫情延伸，發現醫療產業次族群中包括：醫療器材、醫療服務、醫療科技(遠端看診)、新藥研發等都有中長期發展契機，故將持續調整操作配置，分批擇優納入投資。

若以過去10年指數表現來看，黃壬信進一步分析，自2010年至今，醫療保健產業表現優於各國大盤指數，其中會以大中華成長最快(香港成長約70倍、中國成長約10倍)、日本、韓國與其他亞洲國家成長約10~25倍不等、技術領先之美國成長約5倍。

根據統計，美國S&P500自有產業分類以來30年，醫療類股長期報酬僅次於科技類股，顯見醫療類股具有長期需求穩健成長且表現卓越。隨藥價議題、醫療政策對股價影響逐漸淡化，目前醫療類股折價幅度接近2016年低點，考量醫療長期穩健表現，兼具防禦、高度成長性，投資人可逢此刻修正布局醫療相關基金，掌握醫療成長趨勢。

(時報資訊)