蔡阿嘎是台灣最早突破百萬訂閱頻道的YouTuber，在網路上享有超高人氣，也累積了不少死忠粉絲，由於他從小就習慣說台語，希望鼓勵更多人一起學習、熱愛台語，蔡阿嘎也經常將台灣的本土文化融入影片中，達到寓教於樂的效果，還因此獲得教育部頒發的傑出貢獻獎。

蔡阿嘎頻道推出許多台語系列影片，包括「蔡阿嘎的台語教學」、「嘎名人學台語」、「嘎名人尬台語」、「嘎名人落台語」等，都累積不少觀看次數，曾邀請無數大咖明星亮相，像是沈玉琳、張惠妹、蕭敬騰、彭政閔、陳偉殷等，就連總統蔡英文也曾一起合拍過影片。

蔡阿嘎獲得教育部頒發的傑出貢獻獎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

拍片已長達12年的蔡阿嘎，近日參加由教育部舉辦的頒獎典禮，獲頒「本土語言傑出貢獻獎」，成為YouTuber界首例。蔡阿嘎謙虛的表示，跟其他專家、學者、老師相比，自己只不過是在網路上拍台語教學影片的小朋友而已，不過想宣傳本土文化的心，和所有前輩一樣。

不過蔡阿嘎也坦言，這2年受限於YouTube演算法，說台語的影片通常擴散度會比較差，為了在競爭激烈的YouTube圈生存下去，他被迫也只好逐漸降低在影片中說台語的頻率，不過他也要粉絲別擔心，「台語絕對不會在蔡阿嘎的影片中消失，因為這是蔡阿嘎最重要的精神象徵。」

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(中時電子報)