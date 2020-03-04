桃園市章姓男子罹患肺癌，3個月前才假釋出獄，卻因故未到案而於上月被法院通緝，日前卻在外「趴趴走」被八德警分局員警攔查，並在他身上起獲改造槍彈和海洛因、安非他命等毒品，訊後依通緝罪嫌移送法辦，並將擴大追查槍枝和毒品來源。

據了解，章男有多項槍砲、毒品前科，但他罹患肺癌而於3個月前假釋出獄，又因故未到案且無視法院拘提，上月被法院發布通緝，日前在警方巡邏時被逮捕。

八德警分局四維派出所所長林俊廷日前與員警巡邏時，在田間發現形跡可疑的章男，他當時騎乘機車，看到員警便神色慌張想要逃離，林俊廷驚覺有異而上前盤查，竟在機車置物箱起獲大量毒品和槍枝。

員警發現置物箱內有用襪子包裹的金牛座改造手槍，還有47發改造子彈，又搜出53克海洛因和42克安非他命，透過警用電腦查詢更發現他是通緝犯，當場將他逮捕。

章男則是大聲喊冤，表示未收到入獄通知，不知道已被通緝，辯稱毒品是自己施用，但對於槍枝來源無法解釋，訊後被依通緝罪嫌移送法辦，警方也將清查槍毒的來源。

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(中時電子報)