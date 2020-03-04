苗栗監理站4日中午在竹南擴大稽查安親班娃娃車。〔謝明俊攝〕

許多安親班業者改帶領學童徒步前往，不再一起乘車避免感染。〔謝明俊攝〕

苗栗監理站稽查安親班娃娃車

學期開始，為保障學童上下學安全，苗栗監理站4日會同警方組成聯合稽查小組，在竹南地區稽查接送學童的娃娃車及交通車。一共稽查7輛車，並未查獲違規事項，但監理人員發現，受到新冠肺炎疫情影響，許多離校較近的安親班業者，改帶領學童徒步至安親班，不再一起乘車。

苗栗監理站108年度針對安親班接送娃娃車及交通車，共攔查128輛車，舉發14件，分別為載運人數超過規定數額8件、變更座椅5件、使用註銷駕照1件。

苗栗監理站表示，幼童接送車是根據7歲以下幼童設計規範，包括座椅的深度與間距都有嚴格規範，僅適合載送2歲以上、未滿7歲兒童，並不適宜拿來載送國小學童，監理人員在路邊稽查常見超載及車輛座椅改裝等違規情形，對於學童安全影響甚大，呼籲家長應督促業者應使用合法交通工具接送。

苗栗監理站除了在開學期間辦理擴大稽查外，每月亦固定排班針對苗栗縣轄內國小學童及高中交通車執行聯合稽查，也請家長們挑選課後補導班時多加留心孩童接送運具的安全性，共同守護學童乘車安全。

(中時 )