新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，國內防疫工作不分藍綠，高雄市大社區藍綠議員及地方里長、區公所和工業區廠商等聯合購買28支額溫槍，贈送轄區缺乏防疫物資的中、小學，希望共同守護孩童的健康安全。

參與捐贈的人員包括有民進黨高雄市議員張勝富、國民黨高雄市議員許慧玉、大社區長陳佑瑞、大社區里長聯誼會主席葉東火及轄區各里里長與仁大工業區廠聯會代表，共聯合捐出28支額溫槍，分配贈送給區內額（耳）溫槍不足的學校，以補足學校防疫物資的缺口。

區長陳佑瑞表示，學校是學生群聚生活的環境，而孩童對於病毒的抵抗能力較弱，希望透過學校向學生宣導要落實勤洗手，避免觸摸眼鼻口之行為，如孩童有發燒、咳嗽等不適症狀，應立即主動通報並配合各項防疫措施，如有症狀應盡速就醫診斷治療且戴口罩，並撥打免付費防災專線1922（或0800-001922）或衛生局防疫專線7230250。

陳佑瑞指出，另區公所贈送30支額溫槍補足學校額溫槍不足的部分，減省學生進入校園時量體溫排隊的困擾，也避免群聚感染的機會，後續區公所將會繼續採購額溫槍分配給各國中小學，以符合每班具備一支額溫槍。

(中時 )