日前有民眾反映「口罩變薄」，但疫情指揮中心已經解釋過，其實這類口罩一樣具有防疫功能，只是差了一層可防血液潑濺。有一名網友在臉書上貼出一張口罩照片，並發文表示，女友在新竹的藥局排隊領了口罩，但口罩卻非常薄，讓他有不小的疑慮。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出一張口罩照片，內文提到，他沒有要怪藥局或政府，單純抒發，且上網查過新聞，有人也跟他一樣拿到輕薄透光的口罩。同時原PO也秀出藥局號碼牌證明自己是在藥局購入，絕非造假。

照片一出引來網友熱議，部分網友在底下秀出自己買到的口罩，並認為原PO的口罩是瑕疵品。對此，一名網友就跳出來解釋，疫情指揮中心之前已在記者會上清楚說明過，有分「一般醫用」與「外科手術用」口罩，兩種都有阻絕病毒的效果，外科用的多了防血液潑濺效果。

民眾發揮實驗精神將口罩剪開發現確實有三層。（摘自《爆怨公社》）

同時，這位網友也PO出友人剪開輕薄口罩的照片，他說明，其實裡面依然是三層口罩，在防護使用上並沒有疑慮。

(中時電子報)