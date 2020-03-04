新冠肺炎疫情嚴峻，校園可能因學生或教師確診停課，新北市教育局4日提出補課計畫，將以「雲端行政」、「線上教學」及「彈性補課」三大主軸，扣除必要實體補課，雲端補課可抵上課時數。

教育局長張明文表示，新北市針對個人停課、部分班級停課到全校停課訂定補課計畫，讓學校行政團隊即便發生「自主隔離」情形，仍可確保校務運作順暢無虞。

教育局指出，班級停課或全校停課的14天期間，各校可運用各項線上教學資源及平台，降低停課對學習的衝擊，除必要的實體補課，可依學習進度規畫「線上彈性補課計畫」，教育局將針對提出雲端補課計畫的學校，邀請輔導團教師協助審核、指導，再由教育局核定計畫後，就可折抵原課程時數。

教育局表示，復課後，有學習落差的學生，將請各校立即啟動「學習扶助」機制及提供相關經費補助，專案開辦學習扶助課程，協助學生回到學習進度上，以確保學生學習品質。

教育局說，自主隔離的弱勢學生家庭，將由學校借用設備並安裝離線版本引導學生自行學習，若學校設備不足，則委請各教科書商協助老師設計教材，以紙本模式與習作相互搭配供學生學習。

若是自主隔離執行教學教師，可自行設計隔離時期教學策略，向學校報備核可後確實執行，校方也將依相關規定給與人事獎勵。

(中時 )