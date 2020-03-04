原訂3月28日舉行的2020 美利達.瑪吉斯盃彰化經典百K單車自我挑戰活動，因應新冠病毒的防疫考量而決定延期至10月24日舉辦。

主辦單位公告說明活動延期的相關配套措施如下：延期後的活動內容維持不變，活動會場、騎乘路線、補給站、交維計畫等等仍舊依照大會既有規劃進行。

選手報名物資(含活動紀念衣、晶片貼、手冊等)也將依照活動原規劃於10月24日活動前2周寄出。因延期不克參賽之車友，大會可受理取消報名，部份退費，預定9 日至22 日受理退費申請，請登入原報名網站辦理: https://reurl.cc/rxd28y 。

此次活動仍舊依照原訂的 5000 人報名上限規劃，所以因取消報名而釋出的名額將擇期再受理報名，開放日期暫定今年6月1日。詳細完整的活動延期配套措施內容可參考美利達自行車網站(www.merida.tw)，或本活動報名網，或洽本活動服務專線：02-8772-1035(中華民國健康運動銀行促進協會)，服務時間 09:30-12:00/13:30-18:00，感謝各位車友的繼續支持！1

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