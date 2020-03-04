雲林縣北港工藝坊舉辦鼠年特展，藉由藝術讓民眾放鬆心情。（張朝欣攝）

雲林縣北港工藝坊4日舉辦鼠年特展「人喜盛世，心有所鼠」，25名工藝師以鼠年為主題創作木雕、紙塑等作品，主辦單位希望藉由各領域工藝師齊聚一堂打造鼠年氛圍，同時邀民眾抗疫期間欣賞藝術創作「賞藝抗疫」。

新冠肺炎疫情讓民眾減少出門，不少人悶在家裡心情大受影響，北港工藝坊4日特別推出「人喜盛世，心有所鼠」鼠年特展，邀請民眾來北港朝天宮參拜媽祖祈求平安後，順道來距朝天宮約500公尺的北港工藝坊放鬆心情。

10餘名工藝師4日在展場介紹自己的作品，包括木雕陳明洲、林朝金、高基培、蕭源松、粉線雕丁宗華、紙雕劉庭翰、纏花林佩瑩、紙塑蔡爾容、陶繪李朝雄、十字繡莊素月、紙粘土楊絮茹、油畫曾良美等人，同時交流創作理念。

北港工藝坊負責人蔡享潤表示，工藝坊每年元宵節後的生肖工藝聯展，是雲林縣內的工藝盛事，不同領域的藝師「輸人不輸陣」，拿出絕活利用各種媒材創作個人代表作，現場爭奇鬥豔，讓來賓置身1場精彩的藝術饗宴。

民眾指出，為了防疫，大部分時間都待在家裡看書、聽音樂、與親友聚餐，得知北港工藝坊舉辦鼠年特展，特地前來欣賞工藝師們的心血結晶，藉由藝術來放鬆心情，效果不錯，現場並提供防疫消毒水、進行防疫宣導，讓人更安心。

(中時 )