綠委王定宇在臉書上分享，台灣對抗新冠肺炎的防疫成績及方法，受到世界肯定，還登上了全球首屈一指的醫學期刊「JAMA（美國醫學會期刊）」最新一期的報導！

（圖／翻攝jamanetwork）

王定宇表示，之前世界各國的醫學發表，大都是針對新冠肺炎的基礎科學研究，較少防治經驗分享，而此論文是由史丹佛大學學者所發表的研究，內容提到台灣與中國距離很近，2國之間人民往來也密切，「但疫情發生時，台灣政府部門及專業醫療人士很有效率的合作，迅速做好邊境管理」，且運用大數據分析的現代科技，對過去14天曾有旅遊史的民眾進行傳染風險分類，並對有症狀者主動進行病毒檢測，提高了病毒發現率，「目前台灣疫情的控制成績及方法，應該作為各國之參考。」

期刊最後也提到，台灣政府因有過2003年的SARS危機，從中累積許多經驗，並建立了公共衛生應對機制，才能對於此次疫情有如此迅速的應對方式，不僅訓練有素，官員團隊的經驗也相當豐富，及時意識到危機出現，並立刻啟動相關機構來應對新的疫情，「如何迅速應對危機及保護人民的安全，台灣是一個非常好的例子。」

(中時電子報)