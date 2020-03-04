新竹一名居家檢疫男「林東京」27日因居家檢疫失聯，因多次修改居住地址，讓防疫人員遲遲無法聯繫，只好靠縣政府公告協尋。發現他竟到處「趴趴走」，逼得新竹縣衛生局祭出重罰100萬元，隨著尋獲本尊，林東京身家也遭起底，父母竟是竹北大地主，破億身家就此曝光。

根據《ettoday》指出，因為新冠肺炎疫情影響，林東京於2月25日自北京返台，因從疫區返台需受規定在家居家檢疫14天，但林男卻絲毫不遵守指示，反而還跑到台北「白沙灣」散心，由於數度更正檢疫居家地址，根據最後一次更改紀錄是在台北萬華區，防疫人員經家訪無法尋獲林東京本人，透過警政機關協尋，仍無本人蹤影。

起初，北六家派出所員警不斷打電話給林男都無法順利連繫，直到警方聯繫上林男家人後，建議對林東京採取溫情勸說，包括了林男的女友都加入喊話行列。透過不斷地簡訊、電話苦勸，終於使林東京卸下心房，說服他到派出所報到。

不過面對林男居家檢疫者卻到處「趴趴走」的行徑，新竹縣衛生局決定，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》重罰他最高罰金100萬元，希望能達到殺雞儆猴的作用，也讓他成為因此法規受到重罰的首例。

沒想到藉由這齣「居家檢疫搞消失」鬧劇竟意外曝光了林東京的身家背景，據了解，林男父母是竹北地區的大地主，身家上億，而林東京本人打扮時髦，曾赴日學習餐飲，加上又是家中么子，受到許多寵愛，可能也因此，作風相當我行我素，如今受到重罰，也希望他能因此獲得教訓。

(中時電子報)