新冠肺炎蔓延各地，屬於紅色危險區的醫院，連叫外食都有許多餐廳不敢接單了，卻有一名女子，不怕感染硬要「虎山行」，她不是熱血的醫護人員，而是潛入重症醫院偷取病人財物。

據陸媒報導，廣州市第八人民醫院今天在官方微信發佈內容，2日晚間9時15分，這名女竊賊潛入廣州市第八人民醫院，下同嘉禾院區1號住院樓3樓隔離病區，偷竊住院患者手機1部後離開醫院。患者發現自己手機不見後立即告知值班醫護人員，醫護人員第一時間向丟失財物患者瞭解情況並報警。

嘉禾街派出所聯合相關部門迅速展開調查並查閱視頻監控發現：女嫌於2日晚8時41分從醫院北門進入醫院後，於9時15分乘坐電梯抵達1號樓3樓隔離病區，隨後進入隔離病區8號房，9時16分離開8號房，9時38分離開醫院沿德興路往南直行，途經市疾控中心南門外往東朝空港大道方向行走，走出監控範圍。

隨後警方展開追緝，據指出，竊嫌全程有戴口罩，從路口監視發現竊嫌獨自一人在華英路醫院東側一間廢棄工廠一樓附近走動，穿著防護服的公安人隨即趕往其控制並由救護車帶回醫院隔離。醫院採集竊嫌鼻、咽、肛拭子3份送市疾控新冠核酸檢測，結果均為陰性。

警方查出，這名女竊嫌有多起盜竊前科，從她身上搜出4部手機，其中1部為從醫院8號病房盜竊所得。因竊嫌潛入隔離病區並盜走新冠肺炎確診病例手機，故判定其為密切接觸者。

(中時電子報)