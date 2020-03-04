第5屆監委、第12屆試委任期今年8月屆滿，總統府日前廣邀各政黨推薦人選，台北市長柯文哲以時間緊迫，批評府方「沒誠意」。總統府今天表示，總統依憲法在今年上半年完成提名，是大家早就知道的事，開放各政黨和團體推薦或自薦，也是行之多年的做法。

總統府日前發函給台灣民眾黨，表示歡迎推薦監察委員提名人選，民眾黨在網路舉辦海選，身兼黨主席的柯文哲直接面試推薦名單，臨走前向媒體抱怨，2月25日黨團才接到信，3月10日要送出去，「這很沒有誠意你不覺得嗎？」還說20天內要跑完監委和考委遴選程序「除非內定」。

對此，總統府發言人丁允恭表示，第5屆監委、第12屆試委任期將在今年8月屆滿，總統將依憲法在今年上半年完成第6屆監委、第13屆考委提名，「是大家早就知道的事」。

他說，成立審薦小組協助總統完成提名，開放各政黨、團體或個人提出推薦或自薦，「這也是行之多年的做法」。

至於規劃的收件期程，丁允恭強調，對所有政黨、團體或個人都是公平一致，沒有所謂的內定問題；沒有收到公文的政黨或團體，也仍然可以進行推薦。「對於各政黨團體願意舉才推薦，本府敬表歡迎，也尊重各政黨團體內部的推薦程序」。

(中時 )