法雷爾與麥克納馬拉作品，利馬工程技術大學校園。（Iwan Baan提供）

堪稱建築界最高獎項的普利茲克建築獎，今年度首度頒發給了愛爾蘭建築師，由格拉夫頓建築事務所的伊馮．法雷爾和謝莉．麥克納馬拉榮獲此獎，兩人亦是此獎41年來第4和第5位女性建築師。此奬由凱悅基金會主席湯姆士．普利茲克宣布：「表彰她們對待建築及創作方式永不妥協的敬業實踐，對合作的堅軔信念，對同行的慷慨分享」。

兩位建築師並肩合作達40年之久，他們的風格被視為反映了普利茲克獎的宗旨：「以所有的建築作品致敬建築藝術，為人類社會做出持續貢獻。」評詞中指出，她們的作品包含大量教育類、住房項目及文化和公共建築。在傳統上以男性為主導的領域中，兩人憑藉「敏銳的洞悉力，開放而又充滿好奇心的探索精神以及對文化和氛圍的深刻尊重」使得作品對周邊環境乃至整個城市做出最恰如其分的回應，她們的作品能夠提升和改善當地社區的境況，而使建築就像一個個「好鄰居」，力求做出超越建築邊界本身的貢獻。

評委並指出，兩人對建築的態度永遠是誠實的，「從大型結構到最小的細節，無不展示了她們對設計和建造過程的理解。」進而創造巨大的影響力，如位於都柏林的愛爾蘭城市研究院，採用了建築師稱之為「工藝表皮」的技術，創造出一棟視覺上具趣味性的建築；秘魯的利馬工程技術大學校園，一側是陷在深谷裡的高速公路，另一側毗鄰居民區，而她們設計了一棟垂直布局的退台式建築，能與當地的地形和氣候相呼應，開放空間引入來自海洋的自然風，盡可能地減少了對空調的需求。

法雷爾和麥克納馬拉另一為人稱道之處是擅用比例，在宏大的建築物中也能以人的比例保持與環境的親密感。「她們努力，並且相當成功地幫助我們所有人去克服有可能演化為人類社會的嚴重問題。」評審委員會主席斯蒂芬·佈雷耶法官解釋，當前全球半數以上人口居住在城市中，很多人負擔不起奢華享受，兩位得主示範了建築可如何改善這些問題，如索爾斯蒂斯藝術中心的波浪形的劇場地面讓觀眾和表演者之間形成了物理空間的親和貼近；位於法國帕萊索的礦業電信學院集團，開放空間、窗戶、玻璃幕牆和開放式天花板的大量運用讓自然光漏過房間前的走廊，令人們感覺光線穿透了樓宇內部大大小小相互交錯的各種空間。

麥克納馬拉指出：「建築是人類生活的框架。它為我們提供棲身之所和歸屬感，並將我們連接到外部世界，這可能是其它空間塑造學科所無法做到的。」法雷爾補充說：「我們行業的核心在於發自內心地相信建築至關重要，這是人類發明的一種文化空間現象。」

(旺報 )