苗栗縣政府打造青創3號結合配合慢魚運動政策，成為全國首座海洋青創基地。縣長徐耀昌盼海洋青創基地展現青動力的新氣象。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

原台灣省糧食局苗栗倉庫為歷史建築，目前正由縣府文化觀光局辦理修復再利用工程規畫設計案，規畫青年進駐空間，預計打造青創5號基地空間。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府吸引青年返鄉就業，成立「菁」市集品牌行銷青年產品，並活化舊有空間，打造青創基地，輔導縣內青年創業築夢。

青創1號提供現場、網路、電話諮詢服務，今年1、2月服務超過6195人次。青創2號年節期間進駐公館鄉苗栗特色館，辦理青年市集，定位為青年品牌育成基地，盼協助青年建立品牌概念，共同行銷。設在竹南的青創3號，配合慢魚運動政策，成為全國首座海洋青創基地。

縣府勞青處長彭德俊表示，活化閒置空間打造青創基地，青創5號將利用苗栗市的原台灣省糧食局苗栗倉庫空間、青創6號則預計進駐南庄大同路宿舍，目前苗栗倉庫空間正由縣府文化觀光局辦理修復再利用工程規畫設計案。

此外，城市規劃館將由勞青處接手打造成為「青年創業總指揮部」。彭德俊說明，將規畫青年產品進駐、行動辦公室等共創空間，讓青年在籌備創業初期，無須費心尋覓開會籌組地點等，縣府將做最強力後盾，輔導青年創業，另也將預計打造直播室等空間，尋找青年產品的共同處，共同行銷、推播，拓展行銷平台與品牌知名度。

(中時 )