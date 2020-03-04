高雄市長「韓國瑜罷免案」第二階段將在3月中旬送件，連署突破50萬份，而罷韓到底會不會過？韓粉仍在討論如何反制讓罷韓失敗。對此，政治評論員路懷宣就從「如何反制罷韓？」做分析，並給了2招讓韓粉在「罷韓」第三階段進行反制。

作家路懷宣在韓粉社團發文。(圖/翻攝自 謝龍介之友會 臉書社團)

路懷宣今4日在臉書社團「謝龍介之友會」放上自己部落格的貼文，提到「其實「反制罷韓就兩招」，第一招就是踴躍投下反對票。

他解釋，「由於選罷法已修改，已經沒有投票率不超過50%的限制，而是只要同意罷免票超過25%（約57萬票），並且比反對票多，罷免就能通過」。目前罷韓團體號稱，罷免連署已超過50萬，因此要反制就必須出來投反對票，而且要遠超過57萬，才能保住韓市長。

第二招就是強力監票，他呼籲高雄市議員陳麗娜、前新北市長周錫瑋、台南市議員謝龍介及韓粉五虎將等，出來組織「反罷韓監票大隊」，必須要有強而有力的監票部隊，才能真正地監票，反制罷韓的奧步。

路懷宣‎係一位政治評論員，過去曾多次在網路平台投稿、撰文。前後寫過數十篇專欄文章。

(中時電子報)