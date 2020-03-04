新天鵝堡桌遊公司創辦人Johannes Goeth（右二）贈送600套、市值超過100萬的桌遊給嘉義縣小學。（張毓翎攝）

嘉義縣桌遊推廣研習營今於鹿草國小舉辦。（張毓翎攝）

新天鵝堡桌遊公司贈送600套、10種不同款式的桌遊給縣內小學。（張毓翎攝）

2002年成立的新天鵝堡桌遊公司是台灣桌上遊戲代理商始祖，在台推廣桌遊超過10多年的公司創辦人Johannes Goeth絕對功不可沒，4日他受邀到嘉義縣桌遊教學推廣研習營，向60位教師分享桌遊好處及用法，並慷慨贈送600套、市值超過100萬的桌遊給縣內小學，期待讓桌遊運用在教學上，藉此提升學生學習興趣的實質效益。

來自德國Johannes Goeth大家都稱他「YOYO」，4日親自帶著600套、10種不同款式的桌遊，讓參與研習的教師都能學會操作方法，YOYO說，2年前透過當時在阿里山鄉香林國小服務的替代役阮柏銘得知，因城鄉資源差距，使偏鄉孩子對桌遊的認知較少，因此贈送多套桌遊給校方，希望能培養孩子面對未來瞬息萬變的「軟實力」。

桌遊推廣研習營今於鹿草國小舉辦，縣府教育處長陳添丁代表縣長翁章梁到場致贈感謝狀，並現場體驗桌遊的樂趣，他表示，每年新天鵝堡公司會在各地辦理桌遊體驗活動，2年前首次辦在嘉義即獲熱烈迴響，今年聚會時，YOYO得知縣內學校有桌遊需求，故贈送桌遊讓60所小學使用，這項捐贈更是全台僅有。

協調這次捐贈計畫的推手方儷容老師表示，桌遊除是維繫人與人之間情感的活動，因應少子化趨勢，孩子群體生活機會少，它也帶入品格教育、團隊合作，讓學齡前孩子能利用桌遊學習包括策略規畫、訓練耐性及邏輯思考能力等，此外，桌遊還能轉移孩子對3C產品的注意力，且培養親子關係。

(中時 )