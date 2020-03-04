世界衛生組織(WHO) 總幹事譚德塞在記者會上表示，新冠肺炎與季節性流感存在4個重要區別，它相比季節流感的差異包括：1.新冠病毒傳染力較流感低；2.引發病情較嚴重；3.目前還無針對新冠病毒的疫苗與療法；4. 流感不可控，但新冠肺炎疫情可以得到控制。

據《新華網》報導，譚德塞在例行記者會上說，世衛組織正在加深對新冠肺炎的認識，並發現它與季節性流感存在4個重要區別：

一，現有資料顯示，新冠病毒的傳播效率低於季節性流感。譚德塞指出，無症狀感染者是流感病毒的主要傳播者，而新冠病毒並非如此。「來自中國的證據顯示只有約1%的確診病例沒有症狀，且這些病例中的大多數會在兩天內出現症狀。」

二，與季節性流感相比，新冠病毒引發的疾病更嚴重。譚德塞說，目前全球新冠肺炎導致的病亡率約為3.4%，而季節性流感的病亡率通常遠低於1%。全球許多人已經具備對季節性流感病毒毒株的免疫力，而新冠病毒是一種新病毒。這意味著新冠肺炎的易感人群更多，有些人會出現重症。

三，目前尚無針對新冠病毒的疫苗和專門療法。譚德塞說，目前有20多種針對新冠病毒的疫苗正在研發，一些療法也在進行臨床試驗。

第四，流感不可控，但新冠肺炎疫情可以得到控制。譚德塞說：「我們不會針對季節性流感進行接觸者追蹤，但各國應該追蹤新冠肺炎患者的密切接觸者，這樣可以阻止傳染並挽救生命。」

譚德塞強調，正因為新冠肺炎疫情可被控制，世衛組織呼籲各國採取全面的防控措施，特別是那些已建立流感檢測和防控體系的國家可對現有體系進行相應調整，無需從零開始。

(中時電子報)